Giresun'da el sanatları sergisi düzenlendi
Giresun'da, el sanatları sergisi açıldı.
Giresun'da, el sanatları sergisi açıldı.
Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde yıl sonu sergisi organize edildi.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide, kursiyerlerin hazırladığı el sanatları beğeniye sunuldu.
Merkez Müdürü Salih Uzun, herkesi üç gün sürecek sergiye beklediklerini söyledi.
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