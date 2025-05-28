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        Giresun'da el sanatları sergisi düzenlendi

        Giresun'da, el sanatları sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:50
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        Giresun'da el sanatları sergisi düzenlendi
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        Giresun'da, el sanatları sergisi açıldı.

        Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde yıl sonu sergisi organize edildi.

        Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide, kursiyerlerin hazırladığı el sanatları beğeniye sunuldu.

        Merkez Müdürü Salih Uzun, herkesi üç gün sürecek sergiye beklediklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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