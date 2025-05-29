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        Bulancak'ta anma töreni düzenlendi

        Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın önemli simalarından ve Giresun gönüllü alaylarının imamı olan Kurdoğlu Hacı Hafız Mustafa Zeki Efendi, Bulancak'ta törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:28
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        Bulancak'ta anma töreni düzenlendi
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        Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın önemli simalarından ve Giresun gönüllü alaylarının imamı olan Kurdoğlu Hacı Hafız Mustafa Zeki Efendi, Bulancak'ta törenle anıldı.

        Bulancak Belediyesince organize edilen programda, Hacı Hafız Kurdoğlu'nun Küçüklü köyündeki mezarı başında dua edildi.

        İlçe merkezindeki Kurdoğlu Hacı Hafız Meydanı'nda devam eden programda, Kurdoğlu'nun oğlu Gültekin Kurdoğlu babasının yaşamını anlattı.

        Kaymakam Ünal Koç ise kahramanlık mücadelelerini gelecek nesillere çok iyi aktarmak gerektiğinin altını çizdi.

        Belediye Başkanı Necmi Sıbıç da ülkenin bugünlere gelmesinde kahramanlık gösterenleri unutmayacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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