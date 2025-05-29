Bulancak'ta anma töreni düzenlendi

Kaymakam Ünal Koç ise kahramanlık mücadelelerini gelecek nesillere çok iyi aktarmak gerektiğinin altını çizdi.

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın önemli simalarından ve Giresun gönüllü alaylarının imamı olan Kurdoğlu Hacı Hafız Mustafa Zeki Efendi, Bulancak'ta törenle anıldı.

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