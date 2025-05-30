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        Giresun'da kent tarihi sergisi açıldı

        Giresun'da gazete, fotoğraf ve belgelerin yer aldığı kent tarihi sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:16 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:20
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        Giresun'da kent tarihi sergisi açıldı
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        Giresun'da gazete, fotoğraf ve belgelerin yer aldığı kent tarihi sergisinin açılışı yapıldı.

        Giresun Kent Konseyi ve Yeşilgiresun Gazetesi iş birliğinde Can Akengin Sanat Galerisi'nde organize edilen "1925'ten Günümüze Giresun'un Hafızası Yeşilgiresun" sergisi kapsamında gazetenin 100.'ncü yılı kutlandı.

        Giresun Kent Konseyi Başkanı İsmail Cem Feridinoğlu, yaptığı konuşmada, Anadolu coğrafyasında 100. yıla ulaşan gazete sayısının çok az olduğunu belirterek, şehir olarak böyle bir marka değerine sahip olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Basın tarihiyle ilgili fotoğraf makineleri ve matbaa aletlerinin de görücüye çıktığı sergide tarih araştırmacısı Hüseyin Gazi Menteşeoğlu tarafından katılımcılara bilgiler verildi.

        Sergiye, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Yeşilgiresun Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Egemen Öğütçü, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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