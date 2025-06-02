Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresunlu kadın kuaförlerden bakım merkezinde ücretsiz hizmet

        Giresun'da bir grup kadın kuaförü ve güzellik uzmanı yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bakım merkezinde kalanlar için ücretsiz hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:58 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresunlu kadın kuaförlerden bakım merkezinde ücretsiz hizmet
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'da bir grup kadın kuaförü ve güzellik uzmanı yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bakım merkezinde kalanlar için ücretsiz hizmet verdi.

        Gönüllerden oluşan grup üyeleri, Giresun Valiliği'ne bağlı özel bakım merkezinde kalan kadınları ziyaret ederek saç ve kişisel bakım hizmeti sundu.

        Grup adına açıklamada bulunan Sefine Peker, sosyal sorumluluk kapsamında anlamlı bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Bayram öncesinde merkez sakinlerinin yüzlerini gülümsettiklerini belirten Peker, "Bayramlar paylaşmanın ve dayanışmanın simgesidir. Darıköy köyündeki kıymetli bireylerimizin yanında olarak hem gönüllerine hem yüzlerine bir tebessüm bırakmak istedik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        İstanbul'da vahşet! Mezarın üzerinde daha 6 aylık!
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        İhracatta rekor
        İhracatta rekor
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak

        Benzer Haberler

        "Giresun'a Özgü Ürün Tasarlıyorum" yarışmasında dereceye girenler ödüllerin...
        "Giresun'a Özgü Ürün Tasarlıyorum" yarışmasında dereceye girenler ödüllerin...
        Giresun'da "Gençlik ve Fetih Buluşması" etkinliği düzenlendi
        Giresun'da "Gençlik ve Fetih Buluşması" etkinliği düzenlendi
        Piraziz'de seyir terası yapılacak
        Piraziz'de seyir terası yapılacak
        Tescilli Giresun tombul fındığında yeni dikim uygulamaları verimi artırdı
        Tescilli Giresun tombul fındığında yeni dikim uygulamaları verimi artırdı
        Giresun Üniversitesi'nde 5 bin 500 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı
        Giresun Üniversitesi'nde 5 bin 500 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı
        Giresun'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Giresun'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı