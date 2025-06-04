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        Ticaret borsalarında 9 ayda 576 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

        Ticaret borsalarında 9 ayda 576 bin tondan fazla fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:50
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        Ticaret borsalarında 9 ayda 576 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
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        Ticaret borsalarında 9 ayda 576 bin tondan fazla fındığın işlem gördüğü bildirildi.

        Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, 2024 Ağustos-2025 Nisan ayları arasındaki 9 aylık dönemde borsalarda 576 bin 155 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

        En fazla işlem 122 bin 107 ton ile Sakarya'da gerçekleşti. Bu kenti 116 bin 560 tonla Ordu, 94 bin 356 tonla Düzce ve Bolu, 94 bin 246 tonla Giresun takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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