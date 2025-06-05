Giresun'da kaçtıktan sonra denize atlayan kurbanlık, balıkçı kulübesinde yakalandı

İş yerinin bahçesindeki saksıları ve su şişelerini deviren kurbanlık, bir süre sonra sıkıştırıldığı parkta sahipleri tarafından yakalandı.

Yolda bir süre de trafiğin ters istikametine ilerleyen kurbanlık, daha sonra Kumyalı Balıkçı Barınağı'ndan denize atladı.

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