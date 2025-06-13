Eynesil'de İsrail trafik ışıklarıyla protesto edildi
Giresun'un Eynesil ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla protesto edildi.
Giresun'un Eynesil ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla protesto edildi.
İlçedeki trafik sinyalizasyon sistemindeki yeşil ışıklara "Özgür Filistin", kırmızı ışıklara ise "Katil İsrail" yazıları yerleştirildi.
AK Parti İlçe Başkanı Karaman Halil Köse, gazetecilere, İsrail'in saldırılarına karşı herkesin her platformda tepki göstermesi gerektiğini belirtti.
Zulme karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Köse, Filistin'in herkesin meselesi olduğunun altını çizdi.
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