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        Trabzon ve çevre illerinde LGS heyecanı yaşandı

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Rize ve Bayburt'ta tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 13:01 Güncelleme: 15.06.2025 - 13:01
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        Trabzon ve çevre illerinde LGS heyecanı yaşandı
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        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Rize ve Bayburt'ta tamamlandı.

        İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başlayarak, saat 10.45'te sona erdi. İkinci oturum da saat 11.30'da başlayarak, saat 12.50'de tamamlandı.

        Trabzon'daki merkezi sınav, 43 okulda 9 bin 322 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        LGS'ye girecek öğrenciler, yakınlarıyla sınavların düzenleneceği okullara geldi.

        Öğrenciler, kimlikleri ve sınava giriş belgeleri kontrol edilerek, salonlara alındı.

        Öte yandan polis ekipleri de il genelinde sınava yetişmeye çalışan öğrencilere yardımcı oldu.

        - Ordu

        Ordu'da Milli Eğitim Bakanlığınca ortaokul 8. sınıfta eğitim gören öğrencilere yönelik yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı.

        İl genelindeki merkezi sınav, 32 okulda 380 salonda 6 bin 633 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Öğrenciler, iki oturumda gerçekleştirilen sınav için kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.

        Aileler ise bu sırada okula yakın bölgelerde bekledi.

        - Giresun

        Giresun'da da Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi.

        İl genelinde 20 sınav merkezinde 3 bin 700 öğrenci LGS heyecanı yaşadı.

        Öğrenciler, iki oturumda gerçekleştirilen sınav için kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.

        - Artvin

        Artvin'de Milli Eğitim Bakanlığınca ortaokul 8. sınıfta eğitim gören öğrencilere yönelik yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

        Artvin'de 1233 öğrencinin katıldığı sınav, kent genelindeki 10 okulda 67 salonda yapıldı.

        Artvin merkezde öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren velileriyle sınava girecekleri Gazi Ortaokulu'nun bahçesine geldi.

        Sınav saatinin yaklaşmasıyla öğrenciler salonlara alınırken, salonlara girişte öğrencilerin kimlik belgesi kontrol edildi.

        Görevliler, sınavın sakin ve sessiz bir ortamda yapılması için okul bahçesinde bekleyen velileri okul bahçesinden çıkardı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da sınav merkezine gelerek, öğrencilere başarılar diledi.

        - Rize

        Rize'de Milli Eğitim Bakanlığınca ortaokul 8. sınıfta eğitim gören öğrencilere yönelik yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu 09.30'da, ikinci oturumu da 11.30'da başlayarak sona erdi.

        İl genelinde 2 bin 896 öğrencinin katıldığı sınavda 18 okul, 164 salonda 382 öğretmen görev aldı.

        Kentte okullarda sınavın sakin ve sessiz bir ortamda yapılması için görevliler okul bahçesinde bekleyen velileri dışarı çıkardı.

        - Bayburt

        Bayburt'ta da Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı.

        İl genelinde 9 sınav merkezinde 369 öğrenci LGS heyecanı yaşadı.

        Öğrenciler, iki oturumda gerçekleştirilen sınav için kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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