Şebinkarahisar'da çayırlar mor çiçeklerle süslendi

Bazı doğa tutkunları, yılın bu zamanlarında oluşan görselliği fotoğraflamak için bölgeye ilgi gösteriyor.

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