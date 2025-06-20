Espiye'de kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla samuray arıları doğaya salındı

Samuray arıların görevlilerce fındık dallarına bırakıldığını ifade eden Küp, bu işlemin belirli aralıklarla devam edeceğini vurguladı.​​​​​​​

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp, 14 köy ve 6 mahallede 12 bin 768 samuray arısı salımı gerçekleştirildiğini söyledi.

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