Espiye'de kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla samuray arıları doğaya salındı
Giresun'un Espiye ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için üretilen samuray arıları doğaya bırakıldı.
Giresun'un Espiye ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için üretilen samuray arıları doğaya bırakıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp, 14 köy ve 6 mahallede 12 bin 768 samuray arısı salımı gerçekleştirildiğini söyledi.
Samuray arıların görevlilerce fındık dallarına bırakıldığını ifade eden Küp, bu işlemin belirli aralıklarla devam edeceğini vurguladı.
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