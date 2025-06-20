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        Espiye'de kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla samuray arıları doğaya salındı

        Giresun'un Espiye ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için üretilen samuray arıları doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 13:13 Güncelleme: 20.06.2025 - 13:13
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        Espiye'de kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla samuray arıları doğaya salındı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için üretilen samuray arıları doğaya bırakıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp, 14 köy ve 6 mahallede 12 bin 768 samuray arısı salımı gerçekleştirildiğini söyledi.

        Samuray arıların görevlilerce fındık dallarına bırakıldığını ifade eden Küp, bu işlemin belirli aralıklarla devam edeceğini vurguladı.​​​​​​​

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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