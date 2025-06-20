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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, DOKAP Şebinkarahisar Projeleri İmza Töreni'nde konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde uygulanacak projelerin hem tarımda makine altyapısının gelişmesini hem de sulama imkanlarının daha ileri düzeylere taşınmasını sağlayacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:38 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:38
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, DOKAP Şebinkarahisar Projeleri İmza Töreni'nde konuştu:
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde uygulanacak projelerin hem tarımda makine altyapısının gelişmesini hem de sulama imkanlarının daha ileri düzeylere taşınmasını sağlayacağını söyledi.

        Bakan Kacır, ilçedeki tarihi Taşhan'da düzenlenen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı projeleri imza töreninde, Şebinkarahisar'a kazandırdıkları 3 projenin imzalarını attıklarını ifade etti.

        Projelerin maliyetinin yaklaşık 12,5 milyon lira olduğunu belirten Kacır, "Projelerle hem tarımda makine altyapısının gelişmesine hem de sulama imkanlarının daha ileri düzeylere taşınmasına imkan sağlayacağız." dedi.

        Kacır, Giresun'un 5. Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) yaklaşık 750 bin metrekare büyüklükte Şebinkarahisar'da kurduklarını vurgulayarak "Şebinkarahisar OSB'de inşallah 40'a yakın fabrikada 2 bine yakın hemşehrimizin istihdam edilmesini amaçlıyoruz. Bunu başardığımızda bu topraklar, bu bölge yeniden cazibe merkezi haline gelecek." diye konuştu.

        Bunu hayata geçirdiklerinde uzun yıllardır batıya göç veren bölgenin yeniden kendi evlatlarını kazanma imkanına sahip olacağının altını çizen Kacır, "Özellikle buradaki tarımsal altyapının katma değerli ürünlere dönüşmesi, kurduğumuz altyapılarla, Eğribel Tüneli ile limanlara erişmesi ve bütün dünyaya ihraç edilebilmesine gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kacır, projelerde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

        Konuşmanın ardından, "Şahinler Köyü Sulama Rehabilitasyonu", "Şebinkarahisar İlçesi Tarımsal Makine Altyapısının Güçlendirilmesi", "Ceviz Üreticilerinin Desteklenmesi" projelerinin protokolü Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin arasında imzalandı.

        Bakan Kacır, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk'ü ziyaret etti, ardından OSB arazisinde incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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