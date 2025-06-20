Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, DOKAP Şebinkarahisar Projeleri İmza Töreni'nde konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde uygulanacak projelerin hem tarımda makine altyapısının gelişmesini hem de sulama imkanlarının daha ileri düzeylere taşınmasını sağlayacağını söyledi.

Bakan Kacır, ilçedeki tarihi Taşhan'da düzenlenen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı projeleri imza töreninde, Şebinkarahisar'a kazandırdıkları 3 projenin imzalarını attıklarını ifade etti.

Projelerin maliyetinin yaklaşık 12,5 milyon lira olduğunu belirten Kacır, "Projelerle hem tarımda makine altyapısının gelişmesine hem de sulama imkanlarının daha ileri düzeylere taşınmasına imkan sağlayacağız." dedi.

Kacır, Giresun'un 5. Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) yaklaşık 750 bin metrekare büyüklükte Şebinkarahisar'da kurduklarını vurgulayarak "Şebinkarahisar OSB'de inşallah 40'a yakın fabrikada 2 bine yakın hemşehrimizin istihdam edilmesini amaçlıyoruz. Bunu başardığımızda bu topraklar, bu bölge yeniden cazibe merkezi haline gelecek." diye konuştu.