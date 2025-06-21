Belediye başkanı, üniversite adayının bileziğini penseyle keserek sınava yetişmesini sağladı

Bulancak Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden ayrılmak üzere olduğu sırada koşan bir adayı gören Sıbıç, sınava 1 dakika kaldığını hatırlatarak hızlı olmasını istedi.

Başkan Sıbıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin yapıldığı ilçedeki merkezleri ziyaret etti, kurulan stantlarda adaylara ve ailelerine ikramda bulundu.

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