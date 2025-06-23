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        Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, çeşitli ziyaretlerde bulundu

        Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, ilçede görev yerleri değişen yetkilileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:16 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:20
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        Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, çeşitli ziyaretlerde bulundu
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        Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, ilçede görev yerleri değişen yetkilileri ziyaret etti.

        Başkan Sıbıç, ilk olarak Bulancak'tan Manisa'nın Soma ilçesine tayin olan Kaymakam Ünal Koç ile bir araya geldi.

        Koç ile bir süre görüşen Sıbıç, ilçeye katkılarından ötürü Koç'a teşekkür etti.

        Sıbıç, daha sonra görev yeri değişen Cumhuriyet Başsavcısı Emre Us'u ziyaret etti.

        Us ile bir süre görüşen Sıbıç, ardından Özel Harekat Tabur Komutanı Binbaşı Oğuz Yalçın ile bir araya geldi.

        Öte yandan Sıbıç'a ziyaretlerde, Başkan Yardımcıları Reşat Nuri Özdemir ve Merve Yılmaz Göksu ile Özel Kalem Müdürü Ertuğrul Yıldız da eşlik etti.

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