Giresun'da, dereye devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

Kazada sürücü ile araçta bulunan Gülzade Akgün ve Şaban Bal yaralanarak Espiye İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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