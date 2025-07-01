Giresun'da tarımsal üretim planı ile yetiştirilen ürünlerin ilk hasadı yapıldı

Giresun'da tarımsal üretim planlaması kapsamında yetiştirilen ürünlerin ilk hasadı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Alucra ilçesinde arpa, buğday, yulaf, korunga, yonca, kuru fasulye ile patates, planlı üretimi geliştirme destekleri kapsamına alındı.

Uygulamayla üreticilerin stratejik ürünleri yetiştirmeleri teşvik edilerek, devletin verdiği desteklemelerden azami oranda faydalanmaları, ayrıca suyu da ekonomik kullanmaları sağlandı.

İlçenin Günügüzel köyünde buğday ve yem bitkilerinde yılın ilk hasadını gerçekleştiren üretici Ahmet Karslıoğlu, AA muhabirine, devlet desteklerinden daha fazla yararlanabilmek için planlı üretimi tercih ettiğini söyledi.

Üründe yüzde 60'a yakın verim artışı olduğunun altını çizen Karslıoğlu, tarladan elde ettikleri ürünün getirisinin de önemli ölçüde arttığını kaydetti.

Karslıoğlu, müdürlük personeli ile sürekli temas halinde olduklarını belirterek, "Hava ve iklim şartlarına bağlı olarak bize ekim ve hasat zamanlarını ilettiklerinde bu işlemleri yapıyoruz. Dikiminden biçimine kadar her zaman yanımızdalar. Ekimin zamanı, tarlaya ekilecek ürün miktarı ve gübre atma konularında yardımcı oluyorlar." dedi.