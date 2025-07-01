Giresun'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

İş yeri sahibi U.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede bir iş yerinde yapılan aramalarda bidonlarda toplam 1 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

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