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        Giresun'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

        Giresun'un Dereli ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 01.07.2025 - 13:38
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        Giresun'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı
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        Giresun'un Dereli ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede bir iş yerinde yapılan aramalarda bidonlarda toplam 1 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

        İş yeri sahibi U.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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