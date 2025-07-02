Giresun Adası'nın turizm potansiyeli açığa çıkarılacak

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun Adası'nda turistlerin konforlu vakit geçirmesini sağlamak amacıyla çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Orta Çağ'dan kalma surlar, manastır harabesi, şapel, sarnıç ve mezar gibi tarihi kalıntıların yanı sıra karabatak ile martı gibi çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan adada, 32 milyon lira maliyetle "Giresun Adası Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi" hayata geçiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1 Mayıs'ta başlatılan proje kapsamında, 39 dönümlük adada yürüyüş yolları, seyir terasları, karşılama merkezi, güvenlik, gişe, kafe ve tuvalet gibi hizmet üniteleri ile yönlendirme tabelaları ve aydınlatma düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Proje sayesinde, "Amazon kadınları", "Herkül'ün altın postu aradığı yer" gibi mitolojik hikayelerle de bilinen adaya ilginin artması hedefleniyor.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AA muhabirine, Giresun Adası'nın, Karadeniz'de üzerinde insan yaşayabilen tek ada olduğunu söyledi.

Adanın turizm değerinin şu ana kadar ortaya çıkarılamaması konusunda eleştiriler olduğunu belirten Serdengeçti, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan projenin bu sene uygulamaya konulduğunu ifade etti. Serdengeçti, ziyaretçi kabul edilmeyen adada hava şartlarına bağlı olarak çalışmaların sürdüğünü anlatarak, "Eylül-kasım itibarıyla da hizmete açılacaktır diye değerlendiriyorum. 2025 sonunda da iş bitim durumu var, zorunlu olarak bitmesi gerekiyor." dedi. - "Ziyaret edenler konforlu vakit geçirecek" Adanın turizm potansiyelinin ilk kez ortaya çıkacağının altını çizen Serdengeçti, şu değerlendirmede bulundu: "Rahat bir şekilde adamıza seyahat imkanı sağlanacak. Hem deniz hem de ada turizminden faydalanılacak. İskeleyi hazırladık, karşı iskele yapılıyor, ada iskeleye sahip olacak. Aynı zamanda adaya seyahat eden turistler için de yürüyüş alanı, seyir kafe, ihtiyaçlar için tesisler yapılacak. Ziyaret edenler konforlu vakit geçirecek." Vali Serdengeçti, adanın, kentin turizm potansiyelini daha da büyüteceğini söyledi.