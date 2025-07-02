Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Dereli'de 2 binin üzerinde samuray arısı doğaya salındı

        Giresun'un Dereli ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla 2 bin 240 samuray arısı doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:38 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dereli'de 2 binin üzerinde samuray arısı doğaya salındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Dereli ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla 2 bin 240 samuray arısı doğaya bırakıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde samuray arılarının 7 köyde 110 dekar alanda doğaya salındığı belirtildi.

        Tarım ürünlerine ciddi zararlar veren kahverengi kokarcaya karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulanan açıklamada, mücadeleye destek veren çiftçilere ve emeği geçen ekiplere teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        'Bu yaz en sıcak yaz olabilir' uyarısı!
        'Bu yaz en sıcak yaz olabilir' uyarısı!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış

        Benzer Haberler

        Giresun'da ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş öldü
        Giresun'da ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş öldü
        Giresun Adası'nın turizm potansiyeli açığa çıkarılacak
        Giresun Adası'nın turizm potansiyeli açığa çıkarılacak
        Bulancak'ta 4 bin samuray arısı doğaya salındı
        Bulancak'ta 4 bin samuray arısı doğaya salındı
        Giresun'da arı sokan çiftçi öldü
        Giresun'da arı sokan çiftçi öldü
        Şebinkarahisar'da emniyet kemeri simülasyonu gerçekleştirildi
        Şebinkarahisar'da emniyet kemeri simülasyonu gerçekleştirildi
        Giresun'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı
        Giresun'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı