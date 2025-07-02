Dereli'de 2 binin üzerinde samuray arısı doğaya salındı

Tarım ürünlerine ciddi zararlar veren kahverengi kokarcaya karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulanan açıklamada, mücadeleye destek veren çiftçilere ve emeği geçen ekiplere teşekkür edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde samuray arılarının 7 köyde 110 dekar alanda doğaya salındığı belirtildi.

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