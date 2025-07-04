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        Türkiye, fındık ihracatından yılın ilk 6 ayında 1,2 milyar dolara yakın gelir sağladı

        Türkiye, 2025 yılının 6 ayında fındık ihracatından 1,2 milyar dolara yakın gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:51
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        Türkiye, fındık ihracatından yılın ilk 6 ayında 1,2 milyar dolara yakın gelir sağladı
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        Türkiye, 2025 yılının 6 ayında fındık ihracatından 1,2 milyar dolara yakın gelir elde etti.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Haziran 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 182 milyon 167 bin dolar karşılığında 142 bin 915 ton fındık satıldığı belirtildi.

        Geçen yılın aynı döneminde 143 bin 563 ton fındık ihracatı yapıldığı ve 1 milyar 163 milyon 866 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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