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        Espiye'de yaz Kur'an kursunda öğrenciler için etkinlikler düzenlendi

        Espiye'de yaz Kur'an kursunda temel dini bilgiler eğitiminin yanı sıra spor ve sosyal etkinlikler düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:50 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:50
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        Espiye'de yaz Kur'an kursunda öğrenciler için etkinlikler düzenlendi
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        Espiye'de yaz Kur'an kursunda temel dini bilgiler eğitiminin yanı sıra spor ve sosyal etkinlikler düzenleniyor.

        Şehit Şahin Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki kursa katılan öğrenciler namaz ve Kur'an-ı Kerim eğitimlerinin yanında voleybol, masa tenisi ve boyama gibi etkinliklerle güzel vakit geçiriyor.

        Lisenin müdürü Güngör Karaman, okulda ilk kez açılan kursa 20 öğrencinin katıldığını söyledi.

        Kursa ilginin artması için etkinlikler düzenlediklerini belirten Karaman, etkinlikler sayesinde öğrencilerin mutlu olduğunu ve zinde kaldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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