Eynesil'de hayırseverin yaptırdığı cami ibadete açıldı

Giresun'un Eynesil ilçesinde Azerbaycanlı hayırsever iş insanı Emin Heydarov'un inşa ettirdiği cami ibadete açıldı.

İstanbul'da yaşayan Heydarov, Eynesilli şoförü Barış Arslan vesilesiyle, merhum babası Hosrov Heydarov anısına ilçenin Kemaliye köyünde cami yaptırdı.

Cami yaptırmanın büyük bir hayır olduğunu belirten Kaymakamı Erkut Pamuk, Emin Heydarov ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Heydarov ise köy muhtarı Nurullah Civak ile cami yapılması için arsasını bağışlayanlara ve köy halkına teşekkür etti.

Cami, konuşmaların ardından dualarla ibadete açıldı.