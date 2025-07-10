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        Eynesil'de hayırseverin yaptırdığı cami ibadete açıldı

        Giresun'un Eynesil ilçesinde Azerbaycanlı hayırsever iş insanı Emin Heydarov'un inşa ettirdiği cami ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:41 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:41
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        Eynesil'de hayırseverin yaptırdığı cami ibadete açıldı
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        Giresun'un Eynesil ilçesinde Azerbaycanlı hayırsever iş insanı Emin Heydarov'un inşa ettirdiği cami ibadete açıldı.

        İstanbul'da yaşayan Heydarov, Eynesilli şoförü Barış Arslan vesilesiyle, merhum babası Hosrov Heydarov anısına ilçenin Kemaliye köyünde cami yaptırdı.

        Cami yaptırmanın büyük bir hayır olduğunu belirten Kaymakamı Erkut Pamuk, Emin Heydarov ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Heydarov ise köy muhtarı Nurullah Civak ile cami yapılması için arsasını bağışlayanlara ve köy halkına teşekkür etti.

        Cami, konuşmaların ardından dualarla ibadete açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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