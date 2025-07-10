Giresun merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Operasyonda, çeşitli türlerde 742 gram uyuşturucu, 45 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 1820 sentetik ecza ve bir miktar para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Giresun merkez, Bulancak ve Piraziz ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslerde operasyon gerçekleştirildi.

Giresun ve ilçeleri ile İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı.

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