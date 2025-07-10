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        Giresun merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Giresun ve ilçeleri ile İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 19:12 Güncelleme: 10.07.2025 - 19:12
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        Giresun merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
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        Giresun ve ilçeleri ile İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Giresun merkez, Bulancak ve Piraziz ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslerde operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, çeşitli türlerde 742 gram uyuşturucu, 45 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 1820 sentetik ecza ve bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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