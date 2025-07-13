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        Giresun'da "Otçu Göçü Şenliği" düzenlendi

        Giresun'un Güce ilçesinde "Otçu Göçü Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 17:27 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:27
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        Giresun'da "Otçu Göçü Şenliği" düzenlendi
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        Giresun'un Güce ilçesinde "Otçu Göçü Şenliği" yapıldı.

        Güce'de bu yıl ilk kez organize edilen şenlik, Kıran yaylası çayır alanında gerçekleştirildi.

        Etkinlikte katılımcılar, türküler eşliğinde horon oynadı.

        Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından mahalli sanatçılar sahne aldı.

        Şenliğe, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, Güce Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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