Giresun'da "Otçu Göçü Şenliği" düzenlendi

Şenliğe, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, Güce Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Güce'de bu yıl ilk kez organize edilen şenlik, Kıran yaylası çayır alanında gerçekleştirildi.

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