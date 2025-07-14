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        Kulakkaya yaylasında bisiklet etkinliği düzenlendi

        Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya yaylasında bisiklet etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:47 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:47
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        Kulakkaya yaylasında bisiklet etkinliği düzenlendi
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        Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya yaylasında bisiklet etkinliği yapıldı.

        Dereli Kaymakamlığı ve Yavuzkemal Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe, Giresun, Sinop, Rize ve Ordu'dan bisikletçiler katıldı.

        Yayla merkezinden başlayan etkinlikle çeşitli yarışmalar da gerçekleştirildi.

        Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmde ivme kazanan yörede bir yandan da çeşitli sportif etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

        Katılımdan memnun kaldıklarını ifade eden Önal, "Bu tür programlar yaylamızın bilinirliğini ve tanınırlığının artmasına büyük katkı sağlıyor. Katılımcılar ile etkinliği düzenleyen Dereli Kaymakamlığı'na teşekkür ediyorum." dedi.

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