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        Espiye'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

        Giresun'un Espiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için anma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:48
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        Espiye'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için anma programı yapıldı.

        İlçe Müftülüğünce Ulu ve Mescidi Aksa camilerinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim, ilahi ve şiirler okundu, şehitler için dualar edildi.

        İlçe Müftüsü Osman Gülbe, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da Türk milletinin vatan ve bayrak sevgisini gösterdiğini belirterek, "Türk milleti Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi yaşlısından gencine, kadınından erkeğine tüm fertleriyle topyekun, tek yürek, tek bilek olarak tankın topun karşısına iman ve inancıyla dikilerek, Allah’ın yardımıyla bu hain kalkışmaya geçit verilmemiştir." diye konuştu.

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