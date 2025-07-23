Giresun'da yayla evinde çıkan yangın söndürüldü
Giresun'un Dereli ilçesinde yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giresun'un Dereli ilçesinde yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Kümbet yaylasında Ö.S.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Dereli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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