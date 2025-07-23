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        Giresun'da yayla evinde çıkan yangın söndürüldü

        Giresun'un Dereli ilçesinde yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:30 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:30
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        Giresun'da yayla evinde çıkan yangın söndürüldü
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        Giresun'un Dereli ilçesinde yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Kümbet yaylasında Ö.S.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangına, Dereli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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