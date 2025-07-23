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        Giresun'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde, sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 19:03 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:03
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        Giresun'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde, sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, ilçe merkezindeki bazı ev, iş yeri ve araçlarda yaptıkları aramalarda 17 bin 128 adet içi doldurulmuş makaron, 194 adet boş makaron, 25 kilo 720 gram kıyılmış tütün ile 109 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

        Operasyonda M.P, F.T, H.A, H.Z, E.T. ve A.B. gözaltına alındı.

        Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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