Giresun'da sigara ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Ekipler, ilçe merkezindeki bazı ev, iş yeri ve araçlarda yaptıkları aramalarda 17 bin 128 adet içi doldurulmuş makaron, 194 adet boş makaron, 25 kilo 720 gram kıyılmış tütün ile 109 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

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