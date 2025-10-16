Güce'de okul servisi şoförlerine eğitim verildi
Giresun'un Güce ilçesinde okul servisi şoförlerine yönelik seminer düzenlendi.
İlçe Emniyet Amirliğince Güce Kaymakamlığı binasında gerçekleştirilen seminerde katılımcılara, güvenli sürüş kriterleri ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen hususlar hakkında bilgi verildi.
Öğrenciler servisi kullanırken sürücülerin dikkat etmeleri gereken hususların ele alındığı toplantıda, acil durumlarda yapılması gerekenler de görüşüldü.
