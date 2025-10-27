Kahverengi kokarcanın kışlaklarda yok edilmesi biyolojik mücadeleye katkı verebilir

GÜLTEKİN YETGİN - Kahverengi kokarcanın kışlak alanlarda yok edilmesinin, zararlıya karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

Kahverengi kokarca ile mücadelede, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Fındık Araştırma Enstitüsünde (FAE) gelecek yıl üretilecek samuray arıları için çalışmalar devam ediyor.

Aynı zamanda kışlak alanlardaki kahverengi kokarcalar imha edilirken, bir kısmı da samuray arısı üretiminde kullanılmak üzere muhafaza ediliyor.

FAE Müdürü Yusuf Bilgen, AA muhabirine, bu yıl enstitüde üretilen yaklaşık 300 samuray arısının Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de doğaya salındığını hatırlattı.

Biyolojik mücadele laboratuvarındaki dört iklim odasında çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bilgen, gelecek yıl salımı yapılacak samuray arısı üretimi için 5'i mühendis 12 personelin aktif olarak çalıştığını belirtti.

FAE Bitki Sağlığı Bölümü Başkanı Ebru Gümüş ise kısa süre önce hava sıcaklığının arttığı dönemlerde kahverengi kokarcayla ilgili çok fazla şikayet aldıklarını aktardı.

İlaçlamanın tek başına çare olmayacağının altını çizen Gümüş, "Kahverengi kokarca özellikle sıkışmış, karanlık ve gizli yerleri daha çok seviyor. Katlanmış halıların arası, çuvalların arası, kullanılmamış kıyafetlerin arası gibi yerleri de çok tercih ediyorlar." diye konuştu.

Zararlının ilk temas ettikleri yerin duvarlar olduğunu ifade eden Gümüş, "Duvarda ilaçla temas etmiş oluyor ve belli bir süre içerisinde onlar ölmeye başlıyor. Zaten çoğunlukla gittiğimiz yerlerde temas ettiği yerde ölmüş olanlarını biz de görüyoruz." dedi.

Bir yandan kışlak alanlarda toplanan kokarcaları biyoteknik mücadele yaparak toplayıp imha ettiklerini belirten Gümüş, bir yandan da laboratuvarda samuray arısı üretimi amacıyla kullandıklarını ifade etti.

Gümüş, bu gibi yerlere ilacın tam olarak temas etmeyebileceğine işaret ederek, "Artık havaların iyice serinlediği dönemde bir kere de olsa üreticilerimizin köydeki evlerine dönüp sıkışmış, karanlık ve gizli yerleri temizleyip kontrol etmelerini öneriyoruz. Onları alıp imha etmeleri ilaçlamadan daha etkili olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kışlaklara giriş yaklaşık birkaç hafta içerisinde tamamlanacaktır"

Kahverengi kokarcanın kışlak alanlara geçişinin son aşamasında olduğuna dikkati çeken Gümüş, "Hava sıcaklıkları 16 derecenin altına düşmeye başladığı için kışlaklara giriş yaklaşık birkaç hafta içerisinde tamamlanacaktır. Bu nedenle biz birkaç hafta sonra bu önlemlerin alınmasını önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Gümüş, aynı zamanda nisan ayında bahçelere geçiş döneminde de kışlak alanların kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kışlaklardaki kokarcaların yok edilmesiyle bahçelere geçecek popülasyonu oldukça kırmış oluruz. Bu bir yandan da Bakanlığımızın yürüttüğü biyolojik mücadele çalışmalarının daha hızlı sonuca ulaşması için önemli. Çünkü biyolojik mücadele, düşük popülasyonun olduğu zararlılarda daha hızlı işe yarar."