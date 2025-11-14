Habertürk
        Giresun Haberleri

        Giresun'da Kümbet Yaylası'na kar yağdı

        Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 14:43 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:43
        Giresun'da Kümbet Yaylası'na kar yağdı
        Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentin önemli turizm noktalarından Kümbet Yaylası'nın Koçkayası mevkisinde etkili olan yağmur, hava sıcaklıklarının düşmesiyle öğle saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.

        Kısa sürede etkisini gösteren kar, ladin ve köknar ağaçlarını beyaza bürüdü.

        Sisin de etkili olduğu yayladaki beyaz örtü, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

