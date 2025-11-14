Giresun'da Kümbet Yaylası'na kar yağdı
Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı Kümbet Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.
Kentin önemli turizm noktalarından Kümbet Yaylası'nın Koçkayası mevkisinde etkili olan yağmur, hava sıcaklıklarının düşmesiyle öğle saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.
Kısa sürede etkisini gösteren kar, ladin ve köknar ağaçlarını beyaza bürüdü.
Sisin de etkili olduğu yayladaki beyaz örtü, dronla görüntülendi.
