Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Gain, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 1-0 yendi.
Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçın ikinci yarısında konuk ekip, 89. dakikada Valentina Giacinti'nin attığı gol ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
