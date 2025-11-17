Giresun Teknopark ana idare binasının inşaat çalışmaları başladı

Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) ana idare binasının inşaat çalışmalarının başladığı bildirildi.

AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Teknopark'ın önemli büyüme ve gelişmeler kaydettiğini ifade etti.

Giresun Teknopark bünyesinde 18'i AR-GE ve 8'i kuluçka olmak üzere toplam 26 firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Yılmaz, idare binasının yapımı tamamlandığında büyük, modern ve fonksiyonel bir yapı olarak girişimci firmaların hizmetine sunulacağını kaydetti.

Teknopark'ın doluluk oranının yüzde 85'e ulaştığına işaret eden Yılmaz, istihdam edilen personel sayısının 73, AR-GE personel sayısının ise 65 olduğunu aktardı.

Yılmaz, Teknopark'ın Giresun'a kazandırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti.