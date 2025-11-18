Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da vatandaşlar akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgilendirildi

        Giresun'da sağlık kurum ve kuruluşlarında vatandaşlara akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 15:28 Güncelleme: 18.11.2025 - 15:32
        Giresun'da vatandaşlar akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgilendirildi
        Giresun'da sağlık kurum ve kuruluşlarında vatandaşlara akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü ile 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Bu kapsamda Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde stant açıldı.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Aksoy da stantları ziyaret etti.

        Vatandaşlara akılcı ilaç kullanımı anlatılıp broşür dağıtılan etkinlik, 24 Kasım'a kadar devam edecek.

