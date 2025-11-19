Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da metruk binaların yıkımı sürüyor

        Giresun'da metruk binaların yıkımına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:28 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:31
        Giresun'da metruk binaların yıkımı sürüyor
        Giresun'da metruk binaların yıkımına devam edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, güvenlik açısından sıkıntı yaratabileceği göz önünde bulundurulan binaların, prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıkıldığı belirtildi.

        Son olarak Gemilerçekeği Mahallesi'ndeki metruk bir binanın gerekli önlemlerin alınmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrollü olarak yıkıldığı aktarılan açıklamada, yıkım işlemlerinin devam edeceği kaydedildi.

        Açıklamada, bu tip binalarla ilgili vatandaşların belediyeye bildirimde bulunmaları talep edildi.

