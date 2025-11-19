Giresun'da metruk binaların yıkımı sürüyor

Açıklamada, bu tip binalarla ilgili vatandaşların belediyeye bildirimde bulunmaları talep edildi.

Son olarak Gemilerçekeği Mahallesi'ndeki metruk bir binanın gerekli önlemlerin alınmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrollü olarak yıkıldığı aktarılan açıklamada, yıkım işlemlerinin devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.