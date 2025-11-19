Giresun'da bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Dün yaşanan olayda O.Y. ve H.Y. ile Selahattin U. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüş, ağır yaralanan Selahattin U. hastaneye kaldırılmıştı. Olay yerinden araçla kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Selahattin U.'nun ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çıtlakkale Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında, Selahattin U.'nun ağır yaralandığı bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan O.Y. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.