        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

        Giresun'da, bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavganın ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 22:32 Güncelleme: 19.11.2025 - 22:32
        Çıtlakkale Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında, Selahattin U.'nun ağır yaralandığı bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan O.Y. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "cinayete teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Selahattin U.'nun ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Dün yaşanan olayda O.Y. ve H.Y. ile Selahattin U. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüş, ağır yaralanan Selahattin U. hastaneye kaldırılmıştı. Olay yerinden araçla kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

