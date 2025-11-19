Giresun'da bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Giresun'da, bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavganın ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Çıtlakkale Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında, Selahattin U.'nun ağır yaralandığı bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan O.Y. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "cinayete teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Selahattin U.'nun ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Dün yaşanan olayda O.Y. ve H.Y. ile Selahattin U. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüş, ağır yaralanan Selahattin U. hastaneye kaldırılmıştı. Olay yerinden araçla kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalanmıştı.
