        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bağışlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 12:56 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:56
        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bağışlandı
        Giresun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bağışlandı.

        Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde beyin travması tanısıyla tedavi gören 32 yaşındaki Ü.K'nin beyin ölümü gerçekleşti.

        Ailenin bağış kararı üzerine Ü.K'den alınan karaciğer, Erzurum'a nakledildi.

        Uzman doktor Fatih Bozkurt, AA muhabirine, 19 Kasım'da tedavi altına alınan erkek hastanın beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

        Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçildiğini belirten Bozkurt, "Sonrasında da organ bağışı için aile ile görüşme yapılarak, bağış kararı alındı." dedi.

        Doku ve Organ Nakli Birimi Koordinatörü Sadık Elmas ise Ü.K'nin 10 yıl önce beyin ölümü gerçekleşen bir yakınının organlarının da bağışlandığını ifade ederek, "Yüce gönüllü ailemize teşekkür etmek istiyorum. Bütün vatandaşlarımızı organ bağışına davet ediyorum." diye konuştu.

