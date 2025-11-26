Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'dan kısa kısa

        Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, kadın muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:53 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, kadın muhtarlarla bir araya geldi.

        Karadere, Giresun merkez ve Espiye ilçesinde görev yapan muhtarlarla görüşerek, istek ve taleplerini dinledi.

        Kadın muhtarların mahalleleri için gösterdiği özveriye teşekkür eden Karadere, "Toplumumuzun her kesimine dokunan, sahadaki sorunları cesaretle dile getiren ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla örnek olan kadın muhtarlarımızla aynı masa etrafında buluşmak bizler için son derece değerli ve umut verici oldu." dedi.

        -Yağlıdere

        Yağlıdere ilçesinde jandarma trafik görevlilerince belediye personeline yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

        Belediye binasında gerçekleştirilen programda, genel trafik kuralları ve güvenliği, kış mevsiminde alınacak tedbirler ile sürücülerde dikkat dağınıklığı gibi konular aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Giresun'da fındık fiyatları tekrar yükselişe geçti
        Giresun'da fındık fiyatları tekrar yükselişe geçti
        Giresun'da kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliği düzenlendi
        Giresun'da kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliği düzenlendi
        Trafik tartışmasında ölen emekli öğretmen, 24 Kasım'da unutulmadı
        Trafik tartışmasında ölen emekli öğretmen, 24 Kasım'da unutulmadı
        Giresun'un ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Giresun'un ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Babalarından kalan ocağı söndürmüyorlar Bir asırlık demircilik mirasını kar...
        Babalarından kalan ocağı söndürmüyorlar Bir asırlık demircilik mirasını kar...
        Üzerine serendi devrilip öldü
        Üzerine serendi devrilip öldü