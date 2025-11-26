Giresun'dan kısa kısa

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, kadın muhtarlarla bir araya geldi.

Karadere, Giresun merkez ve Espiye ilçesinde görev yapan muhtarlarla görüşerek, istek ve taleplerini dinledi.

Kadın muhtarların mahalleleri için gösterdiği özveriye teşekkür eden Karadere, "Toplumumuzun her kesimine dokunan, sahadaki sorunları cesaretle dile getiren ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla örnek olan kadın muhtarlarımızla aynı masa etrafında buluşmak bizler için son derece değerli ve umut verici oldu." dedi.

-Yağlıdere

Yağlıdere ilçesinde jandarma trafik görevlilerince belediye personeline yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Belediye binasında gerçekleştirilen programda, genel trafik kuralları ve güvenliği, kış mevsiminde alınacak tedbirler ile sürücülerde dikkat dağınıklığı gibi konular aktarıldı.