Giresun'da trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 97 bin 166 lira ceza

Sürücü hakkında 83 bin 746 lira idari ceza uygulandığı, ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca, 24 Kasım'da sosyal medyada yayımlanan Karadeniz Sahil Yolu Tirebolu ilçesi sahil yolunda bir aracın drift yaptığı görüntüler üzerine tespit edilen sürücü O.Ş'nin yakalandığı belirtildi.

