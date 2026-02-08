Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

        Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 22. haftasında İstanbul Gençlik, deplasmanda Altınpost Giresunspor'u 44-36 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 19:17 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:17
        Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 22. haftasında İstanbul Gençlik, deplasmanda Altınpost Giresunspor'u 44-36 yendi.

        Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk ekip, 22-19 önde tamamladı.

        Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan İstanbul Gençlik, salondan 44-36 galip ayrıldı.

