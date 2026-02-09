Canlı
        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı

        Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

        Giriş: 09.02.2026 - 10:36 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:36
        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı
        Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.


        Şikayet üzerine başlatılan bir soruşturma kapsamında daha önce ifadeye çağrılan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar ifadeye çağrıldı.

        Dede, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Başkan Hasbi Dede, adliyeye gelmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Hakkımda yürütülen bir soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan iddialar bulunmaktadır. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki iddiaların muhatabı olan ailenin korunması bu süreçte benim için en temel hassasiyettir ancak bilmenizi istiyorum ki ben de bu olayın mağdurlarından biriyim. Yargı makamlarının yürüttüğü soruşturmaya saygı duyuyor, sürecin hukuka uygun ve tarafsız biçimde sonuçlanacağına inanıyorum. Soruşturmanın selameti ve ilgili kişilerin zarar görmemesi adına herhangi bir detay paylaşmayacağım. Temsil ettiğimiz kurumu korumak adına gerekli tedbirleri aldığımı düşünüyordum ancak alamamışım. Bu nedenle böyle bir konuyla karşınıza çıkmaktan, adliyenin kapısında da söylediğim gibi mahcubiyet duyuyorum. Bu sürecin temsil ettiğim kamu göreviyle ve belediyemizin yürüttüğü hizmetlerle karıştırılmaması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Hukuki sürecin sağlıklı ilerlemesi için gerekli tüm işbirliğini göstereceğim. Kamuoyundan da azami hassasiyet bekliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

