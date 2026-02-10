Canlı
        Giresun Haberleri

        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'da, Doğankent Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na Hayati Bayram seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 16:00 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:00
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'da, Doğankent Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na Hayati Bayram seçildi.

        Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yapılan genel kurulda, seçime Hayati Bayram başkanlığındaki tek liste ile gidildi.

        Bayram, oylama sonrası başkanlığa seçildi.

        - Espiye'de ÇEDES Proje Toplantısı yapıldı

        Espiye ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Proje Toplantısı gerçekleştirildi.


        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Celep, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

