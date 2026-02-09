Giresun'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Giresun'un Keşap ilçesinde hakkında "taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri, firari hükümlü S.D.'nin ilçede bulunduğu evi tespit ederek operasyon düzenledi. Ekipler, "taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D.'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

