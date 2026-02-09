Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Giresun'un Keşap ilçesinde hakkında "taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 14:37 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Keşap ilçesinde hakkında "taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri, firari hükümlü S.D.'nin ilçede bulunduğu evi tespit ederek operasyon düzenledi.


        Ekipler, "taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D.'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Türkiye’de bahşiş tartışması
        Türkiye’de bahşiş tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı

        Benzer Haberler

        Görele Belediye Başkanı Dede, serbest bırakıldı
        Görele Belediye Başkanı Dede, serbest bırakıldı
        Fındık Araştırma Enstitüsü bu yıl 500 bin samuray arısı üretecek
        Fındık Araştırma Enstitüsü bu yıl 500 bin samuray arısı üretecek
        İfadeye çağrılan Görele Belediye Başkanı Dede için adli kontrol tedbiri
        İfadeye çağrılan Görele Belediye Başkanı Dede için adli kontrol tedbiri
        Görele Belediye Başkanı hakkında adli kontrol kararı
        Görele Belediye Başkanı hakkında adli kontrol kararı
        Görele Belediye Başkanı Dede, ifadeye çağrıldı
        Görele Belediye Başkanı Dede, ifadeye çağrıldı
        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede savcılık tarafından ifadeye çağrıldı
        Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede savcılık tarafından ifadeye çağrıldı