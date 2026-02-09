Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Fındık Araştırma Enstitüsü bu yıl 500 bin samuray arısı üretecek

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'daki Fındık Araştırma Enstitüsünde bu yıl kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için 500 bin samuray arısı üretilecek.

        Giriş: 09.02.2026 - 11:12 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:12
        Fındık Araştırma Enstitüsü bu yıl 500 bin samuray arısı üretecek
        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'daki Fındık Araştırma Enstitüsünde bu yıl kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için 500 bin samuray arısı üretilecek.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki enstitüde, geçen yıl yaklaşık 300 bin samuray arısı üretilmişti.

        Salımların yapılmasının ardından, Eylül'den itibaren üretimde kullanılmak üzere kahverengi kokarcalar belirli periyotlarda doğadan toplandı.

        Enstitü laboratuvarında muhafaza edilen kahverengi kokarca ve samuray arılarından yeni parazitoitler elde etmek için çalışmalar sürüyor.

        - "Elde edilen yumurta sayısı 150 bini geçti"

        Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen, AA muhabirine, üretim kapasitelerinin 500 bine çıktığını söyledi.

        Kahverengi kokarcalardan yumurta elde edilip, sonraki süreçte samuray arısı üretimi yapılacağını dile getiren Bilgen, elde edilen yumurta sayısının 150 bini geçtiğini ifade etti.

        Bilgen, bu kapsamda doğadan geçen haftalarda yaklaşık 10 bin kahverengi kokarca toplandığını aktararak, bunların yarısının dişi, yarısının da erkek olduğunu kaydetti.

        Bir kahverengi kokarcanın yılda ortalama 200 civarında yumurta bıraktığına dikkati çeken Bilgen, "Topladığımız rakamı düşünürsek 1 milyon yumurta ediyor. Hem zararlının popülasyonunu düşürüyoruz hem de samuray arısı üretmek için kahverengi kokarcayı kullanıyoruz." dedi.

        - "Bırakılan yumurtaları sürekli topluyoruz"

        Bitki Sağlığı Bölümü Başkanı Ebru Gümüş de kahverengi kokarcayı Eylül'de bahçelerden, şu anda ise kışlak alanlardan, evlerden ve çatı katlarından topladıklarını ifade etti.

        Topladıkları kokarcaları erkek ve dişi olarak ayırdıktan sonra iklim odalarında muhafaza ettiklerini anlatan Gümüş, "Bırakılan yumurtaları sürekli topluyoruz. Salıma uzun bir süre olduğu için de yumurtaları eksi 80 derecede saklamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

        Gümüş, salımların bu yıl Haziran'da yapılmasının planlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Salımlara bir ay kala laboratuvardaki samuray arısı üretim sürecini hızlandırıyoruz. İlk olarak ana kolonilerimizi artırıyoruz. Daha sonra da doğaya salacağımız samuray arılarının yoğun bir şekilde parazitleme işlemlerine devam ediyoruz. Parazitleme yaptığımız günden itibaren laboratuvar ortamında 11-12 gün içerisinde samuray arısı çıkışları başlıyor. Bu durum sıcaklık koşullarına bağlı doğada 12-13 gün de sürebilir."

        Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde salımların yapılacağını belirten Gümüş, samuray arılarının doğadaki etkinliklerini belirlemeye yönelik çalışmaların da devam edeceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

