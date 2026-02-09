Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Bulancak'ta kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 14:45 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:45
        Bulancak'ta kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
        Giresun'un Bulancak ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

        Bulancak-Bektaş yayla yolunda etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Güzergahta yolculuk yapan 3 otomobil ile 1 traktör kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.


        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sağlık durumları iyi olan yolculara ulaşarak güvenli bölgeye getirdi.









