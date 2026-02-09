Bulancak'ta kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. Bulancak-Bektaş yayla yolunda etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Güzergahta yolculuk yapan 3 otomobil ile 1 traktör kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, sağlık durumları iyi olan yolculara ulaşarak güvenli bölgeye getirdi.

