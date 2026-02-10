Giresun'da heyelan nedeniyle köy yollarında ulaşımda aksama yaşandı
Giresun'da heyelan nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksama yaşandığı bildirildi.
İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde dünden itibaren yağışın etkili olduğu belirtildi.
Espiye ilçesine bağlı Seydiköy ile Güce ilçesine bağlı Düzçukur köyünde heyelan meydana geldiği vurgulanan açıklamada, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi.
