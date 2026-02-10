Canlı
        Giresun Haberleri

        Giresun'da heyelan nedeniyle köy yollarında ulaşımda aksama yaşandı

        Giresun'da heyelan nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksama yaşandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:50 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:50
        Giresun'da heyelan nedeniyle köy yollarında ulaşımda aksama yaşandı
        Giresun'da heyelan nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksama yaşandığı bildirildi.


        İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde dünden itibaren yağışın etkili olduğu belirtildi.

        Espiye ilçesine bağlı Seydiköy ile Güce ilçesine bağlı Düzçukur köyünde heyelan meydana geldiği vurgulanan açıklamada, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

