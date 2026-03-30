Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Giresun'da otomobilin çarptığı çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

        Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin çarptığı çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 19:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ​​​​​​​Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde önceki gün otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Tuana Torun'un (17) kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

        Baba Ahmet Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, aile olarak kızının organlarını bağışlama kararı aldıklarını söyledi.

        Kazanın ardından kızının hayata tutunmaya çalıştığını vurgulayan Torun, şöyle konuştu:


        "Annesinin iş yerine gitmek için yola çıktı. O gece trafik kazası geçirdi. 48 saat içinde kızımın cenazesini alıp eve gitmek durumunda kalacağım. Sadece şunu söyleyebilirim, kızım beyin ölümü yaşadıktan sonra hayata gözlerini yumdu. Kızımın başkalarında yaşayabilmesi için organ bağışında bulunmayı düşündüm ve bunu uygulamaya soktum. Şu anda da bu süreç devam ediyor."

        Torun, kızıyla gurur duyduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kızımın organlarını kullanan insanlar asla birilerine baş eğmesinler, boyun eğmesinler. Her zaman dik dursunlar. Sözünde duran insanlar olsunlar. Kağıt kalem kullanmasınlar, senet sepetle işleri olmasın çünkü ben öyle bir baba olarak, öyle bir kız yetiştirdim. Organlarının kıymetini bilsinler. Mutlu güzel günlerde kullansınlar. Kızımın organlarını kullananlar asla başkaları hakkında kötü düşünmesinler, kötülük yapmayı akıllarına getirmesinler. Karşısındaki insanları sevsinler."

        Kızının devam eden yasal bir süreç içerisinde bulunduğunu hatırlatan Torun, şu ifadeleri kullandı:

        "Gece yarısı 03.30'da teknolojiyle tacize uğrayan bir genç kız. Bu genç kızın yaşadığı, genç kız göz önünde bulundurulursa, herkes bunu anlar. Bu travmaya rağmen babasına, 'Bana bunlar yapılıyor, ne yapmam gerekiyor' dediği zaman, ben 'Kızım ne yapmak istiyorsan dilediğini yaparsın' dedim ve şikayette bulundu. Bir yasal süreci başlattı. Bu yasal süreçle birlikte zanlı tutuklu yargılandı ama tutuksuz yargılanmaya karar verildiği andan itibaren birileri tarafından beraat olarak algılandı. Sadece tutuksuz olarak yargılandığı fark edilmedi ya da bunu farklı şekilde göstermeye çalıştılar. Bu süreç devam ediyor. Beraat gecesinde bile kızım birileri tarafından saldırıya uğradı."

        Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde Tuana Torun'a (17) çarpmış, ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

        Kaçan sürücü A.H. ise polis ekiplerince yakalanmış, adliyedeki savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

        Öte yandan, çocuğun, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı "çocuğa karşı cinsel taciz" davasında şikayetçi "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        İstanbul’da sağanak hayatı durdurdu
        Özkan Yalım tutuklamaya sevk edildi
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Benzer Haberler

        Baba Ahmet Torun: "Kızımın gözü hariç tüm iç organlarını bağışlamaya karar...
        Belediye başkanının tacizden yargılandığı davanın mağduru kız çocuğu, kurta...
        Tacizle ilgili adli dava sürerken, trafik kazasında ağır yaralanan genç kız...
        Baba Ahmet Torun: "Adalete güveniyorum" Tacizle ilgili adli dava sürerken,...
        Giresun'da otomobille çarptığı çocuğu ağır yaralayan sürücü tutuklandı
        Göksu travertenlerinde yeni turizm sezonu 23 Nisan'da başlayacak
