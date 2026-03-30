Giresun'un önemli turizm destinasyonlarından Göksu travertenlerinde yeni turizm sezonu 23 Nisan'da başlayacak.



İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Dereli ilçesine bağlı Pınarlar köyündeki travertenlerin, 2022'den itibaren turizme hizmet verdiği belirtildi.



Açıklamada, yeni turizm sezonu hazırlıklarının devam ettiği destinasyonun, 23 Nisan'dan itibaren yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:





"Doğal yapıya uygun setler ve eşsiz tonlardaki göletler, ziyaretçilere görsel şölen sunarken, fotoğraf tutkunları için de vazgeçilmez bir cazibe merkezi olma özelliğini koruyor. Yeni sezon planlaması kapsamında destinasyon 23 Nisan itibarıyla tam kapasiteyle haftanın her günü kesintisiz hizmete başlayacak. Güvenli ve konforlu ağırlama için hazırlıklar tamamlandı. Turkuazın en huzurlu tonu sizleri bekliyor."













