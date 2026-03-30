        Giresun'da otomobille çarptığı çocuğu ağır yaralayan sürücü tutuklandı

        Giresun'un Görele ilçesinde otomobille çarptığı çocuğun ağır yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

        Giriş: 30.03.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Kazanın ardından polis ekiplerince yakalanan sürücü A.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sürücü, adliyedeki savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan kazada ağır yaralanan T.T'nin, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        - Olay

        Görele ilçesinden Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde T.T'ye (17) çarpmış, ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Bu arada, yaralı T.T'nin, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı "çocuğa karşı cinsel taciz" davasında şikayetçi "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Seddülbahir Kalesi'ne Avrupa'dan çifte ödül
        Seddülbahir Kalesi'ne Avrupa'dan çifte ödül
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"

        Benzer Haberler

        Göksu travertenlerinde yeni turizm sezonu 23 Nisan'da başlayacak
        Göksu travertenlerinde yeni turizm sezonu 23 Nisan'da başlayacak
        Giresun'da trafik kazası sonrası darbedilen sürücünün ölümü hakkında iddian...
        Giresun'da trafik kazası sonrası darbedilen sürücünün ölümü hakkında iddian...
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Belediye başkanının taciz suçundan yargılandığı davanın mağduru kız çocuğu,...
        Belediye başkanının taciz suçundan yargılandığı davanın mağduru kız çocuğu,...
        Trafikteki kavgada kanseri yenen öğretmenin ölümüne neden olan sanık karate...
        Trafikteki kavgada kanseri yenen öğretmenin ölümüne neden olan sanık karate...
        Taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki çocuk kazada ağır yaralandı: 2...
        Taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki çocuk kazada ağır yaralandı: 2...