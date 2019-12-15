Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Neşter tutan eller turizme de değer katıyor Dr. İbrahim Özkuş, başarılı bir cerrahlıktan turizme ...

İHA

Bir zamanlar başarılı ameliyatlara imza atmış, hatta Türkiye'de yapılamaz denilen cerrahi operasyonlar gerçekleşirmiş ve yılın doktorları arasında gösterilmiş olan Dr. İbrahim Özkuş, şimdilerde turizm alanında faaliyet gösteriyor.

Bir zamanlar başarılı ameliyatlara imza atmış, hatta Türkiye’de yapılamaz denilen cerrahi operasyonlar gerçekleşirmiş ve yılın doktorları arasında gösterilmiş olan Dr. İbrahim Özkuş, şimdilerde turizm alanında faaliyet gösteriyor.
Hastaları arasında bir ülkenin cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde talimatıyla gönderdiği hastalar bulunan Dr. İbrahim Özkuş, başarılı bir cerrahlıktan turizme yönelen hikayesini anlattı. Türkiye’deki eğitimini yurt dışında sürdürdüğünü ifade eden Dr. İbrahim Özkuş, “Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden sonra hocalarımın yönlendirmesiyle İngiltere’de kraniofacial cerrahi eğitimimi sürdürdüm. Eğitimim boyunca plastik cerrahinin rekonstrüktif cerrahi alanına ilgi duydum. Kendimi bu yönde geliştirmeye çalıştım. İngiltere’den döndükten sonra bulunduğum üniversitede çalışmaya başladım. Ancak malum nedenlerden ötürü buradan ayrıldım. Elimde iki tane uzmanlık diplomam olmasına rağmen işportacılık yaptım. Sonra yine bir hocamızın yönlendirmesiyle ve referansıyla özel muayenehane de açarak Amerikan Hastanesinde çalışmaya başladım" dedi.

“Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdim”
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek altı kaburgası olmayan çocuğa göğüs kafesi rekonstrüksiyonu gerçekleştirdiğini anlatan Dr. Özkuş, “Türkiye’de 1993 yılında ilk defa altı kaburgası olmayan bir çocuğun göğüs kafesinin rekonstrüksiyonunu yaptım. Tıbbi olarak 35 yıl ömrü kalmış kabul edilen hastamız şuan yaşamını iyi bir eğitim almış başarılı bir kişi olarak sürdürmektedir. Yine Türkiye’de yapılamaz denilen birçok vakaya çalıştığım özel hastanede başarılı cerrahi operasyonlara imza attık" diye konuştu.
Hastaları arasında bir ülkenin cumhurbaşkanı da ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gönderilen hastalar da bulunduğunu kaydeden Dr. Özkuş, “Bir doktor için en güzel olan hastasının problemsiz iyileştiğini anladığı andır. Bir ülkenin cumhurbaşkanını ameliyat ettim. Aynı hastalıktan dolayı ameliyat masasına yatan bir apartman görevlisi olsa bile biz aynı ameliyatı yaparız. Bizim kişilere göre farklı davranmamız mümkün değildir. Bizim için öncelik unvan değil insandır. Bizim için hastanın cinsiyeti de yoktur. Bizim için sadece bir insandır. Yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a başbakanlığı döneminde ekonomik durumu iyi olmayan bir genç hastamız mektupla ulaşıyor. Cumhurbaşkanımız da bize ulaştı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla o hastaya da gereken müdahaleyi yaptık" şeklinde konuştu.

Kurduğu vakıfla hayatlara dokunmaya devam ediyor
Türkiye’de ilkleri gerçekleştirdiği başarılı ameliyatlara rağmen 2008 yılından sonra tıp alanından çekilmeye başladığını, sadece kurduğu vakıf aracılığıyla maddi imkanı olmayanları ameliyat ettiğini anlatan Özkuş, “Bir dergi tarafından Türkiye’deki 100 doktor seçilmişti. Bu doktorlar arasında beş plastik cerrah içerisinde ben de yer almıştım. Ancak bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan hastalarımızın sağlığına kavuştuğunu görmektir. Ancak 2008 yılından sonra yavaş yavaş tıp camiasından çekilmeye başladım diyebilirim. Bir vesile ile hastalar bizi bulduğunda ameliyat yapıyorum. Kafa Yüz ve Rekonstrüktif Cerrahi Vakfını kurdum. Bu vakıf aracılığıyla ekonomik durumu iyi olmayan hastaların tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Şuanda çenesi tek taraflı olarak kaynamış, ağzını açamayan, dişleri arasından beslenerek yaşamını sürdürmüş olan ekonomik durumu iyi olmayan bir hastaya cerrahi operasyon yapmaya hazırlanıyoruz. Benim amacım rekonstrüktif cerrahi alanında küçük bir özel hastane oluşturmak ve bunun bir enstitü olmasını sağlayarak bir üniversiteye devretmek. Bunu başarabilirsem kendi alanımda bir eser bırakmış olmanın mutluluğunu yaşarım" ifadelerini kullandı.

Tıp camiasından turizme geçti
Tıp alanından turizme uzanmasını da anlatan Dr. Özkuş, “İdealist olarak başladığım tıp alanından geri çekilerek memleketim olan Giresun’a dönmeye karar verdim. Kulakkaya Yaylası’nda bir otel yaptım. Turizmci değilim, otelci de değilim ama bir uğraş veriyoruz. Amacımız Kulakkaya Yaylası’nı turizm destinasyonu haline getirmekti. Bunu ne kadar başardık bilemiyorum fakat Kulakkaya Yaylası şimdi epeyce bir popüler hale geldi” dedi.

GİRESUN

15 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresunspor'dan Emre Malok açıklaması
YEREL HABERLER Giresunspor'dan Emre Malok açıklaması
Dünyanın tescilli 3. dondurması 200 yıldır lezzetini koruyor
YEREL HABERLER Dünyanın tescilli 3. dondurması 200 yıldır lezzetini ...
Denizde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Denizde erkek cesedi bulundu
Giresun’da metruk binalara narkotik operasyonu
YEREL HABERLER Giresun’da metruk binalara narkotik operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X