TFF 1. Lig: Giresunspor: 1 - Altay: 2

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TFF 1. Lig’in 34. hafta mücadelesinde Giresunspor, sahasında Altay’ı konuk etti. Mücadele konuk ekibin 21’lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar

11. dakikada Giresunspor’da Alpay’ın pasıyla ceza sahasına giren Muhammet Himmet, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Altay'da Cenk topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

21. dakikada Altay’da ceza sahası dışında topla buluşan Tatos şutu, az farkla kalenin üzerinden auta attı.

24. dakikada Giresunspor’da Murat Akça’nın kullandığı serbest vuruş az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.

27. dakikada gelişen Altay atağında Kerim Avcı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Marco Paixo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 01

32. dakikada Giresunspor penaltı atışı kazandı. Topun başına gelen Del Valle’nin vuruşunu kaleci Cihan’dan çeldi.

33. dakikada Altay’da Kerim Avcı’nın pasını alan Özgür, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 02

73. dakikada Giresunspor’da Saruhan orta sahadan topu Del Valle’ye gönderdi. Kale sahasına kadar inen Del Valle, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 12



Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Soner Maraş xx, Anıl Usta xx

Giresunspor: Onurcan Piri xx (Göktan dk. 88 ?), Berkan x (Ahmet dk. 88 ?), Murat Akça xx, Arda Kılıç x, Ertuğrul xx (İshak xx dk. 80) Muhammed Himmet x , Mehmet Taş x, Alpay x (Saruhan xx dk. 55), Atakan x, Veysel x (Semih dk. 80 ?), Del Valle Rodriguez xx

Yedekler: Metin

Teknik Sorumlu: Hakan Kurt

Altay: Cihan xx, Erhan xx, Cenk xx, Abdulhamit xx, Özgür xxx, Kerim xx (Doğa dk.90+2 ?), Yılmaz xx, Andreas Tatos xx (İbrahim xx dk. 80), Turgut xx (Hakan dk. 80 ?), Anton Putsila xx (Helder Luis dk 90 ?), Marco Paixao xxx (Yaser dk. 90+1 ?)

Yedekler: Emre, Kutay, Kazımcan, Arda Gezer, Mustafa

Teknik Sorumlu: Yalçın Koşukavak

Goller: Del Valle Rodriguez (dk. 73) (Giresunspor), Marco Paixao (dk. 27), Özgür (dk. 33) (Altay)

Sarı Kart: Mehmet Taş, Atakan (Giresunspor), Kerim Avcı, Erhan (Altay)

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